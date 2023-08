Rentner hebt Geld ab und wird gleich danach bestohlen

Ein Rentner hat in einer Ingolstädter Bank Geld abgehoben. Gleich danach lenkte ihn ein Unbekannter ab - und stahl seinen Geldbeutel aus der Hosentasche.

Ein 72-jähriger Ingolstädter ist am Freitagmorgen in einer Selbstbedienungsfiliale der Sparda-Bank an der Münchener Straße in Ingolstadt Opfer eines Diebstahls geworden. Nach Angaben des Rentners wurde ihm die Geldbörse vom Täter einfach aus der rechten Hosentasche gezogen, nachdem er ihn zunächst mit einer Frage abgelenkt hatte. Das berichtet die Polizei. Der bislang unbekannte Dieb flüchtete zu Fuß in die Tillystraße. Der Bestohlene konnte den Täter nicht mehr aufhalten, sondern verletzte sich zusätzlich noch beim Versuch, dem Mann zu folgen.

Nach Diebstahl in einer Bank: Polizei Ingolstadt sucht einen Radfahrer als Zeugen

Der Unbekannte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat einen dunklen Hauttyp. Bekleidet war er mit einer langen, dunklen Hose sowie einem dunklen T-Shirt. Außerdem hatte er eine Glatze oder sehr kurze Haare.

Ein unbeteiligter Zeuge bat einen zufällig vorbeikommenden Radfahrer, dem Dieb zu folgen. Augenscheinlich machte der Radfahrer das auch. Da er sich bislang aber nicht gemeldet hat, geht die Polizei davon aus, dass er den Täter nicht mehr finden konnte. Für die Polizei ist der Radfahrer trotzdem ein wichtiger Zeuge. Sowohl der Radler als auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0841/9343-2222 bei der Polizei zu melden. (AZ)