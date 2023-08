Rettungskräfte bergen tote Frau aus der Donau

Rettungskräfte haben am Montagfrüh eine tote Frau aus der Donau geborgen. Die Identität der Frau ist noch nicht geklärt.

Eine herrenlose Gehhilfe hat am Montagvormittag gegen 9.35 Uhr zu einer groß angelegten Suchaktion in Ingolstadt bei der Autobahnbrücke geführt. Die Feuerwehr Ingolstadt, die Wasserwacht Ingolstadt sowie Polizei und auch der Rettungshubschrauber des ADAC wurden zu einem Wassernoteinsatz auf der Donau alarmiert. Nach einer Suche mit mehreren Booten sowie der Absuche des Uferbereichs durch die Polizei wurde laut Feuerwehr schließlich eine tote Frau gefunden und ans Ufer gebracht. Nach Auskunft der Polizei ist die Identität der Frau bislang noch nicht geklärt. Deshalb werden auch Vermisstenfälle, die damit in Zusammenhang stehen könnten, überprüft. Zu weiteren Hintergründen gibt es bislang keine Erkenntnisse.

Bei dem Einsatz an der Donau in Ingolstadt wurde eine tote Person gefunden

Neben den Kräften des Rettungsdiensts, der Polizei und der Wasserwacht waren seitens der Feuerwehr Ingolstadt der Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte sowie die Freiwillige Feuerwehr Mailing, jeweils mit einem Mehrzweckboot, mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. (AZ)