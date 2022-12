Ingolstadt

Rieter-Areal: Vom Industrieviertel zu einem grünen Quartier

Plus Wo mit Bäumler und Rieter einst das Zentrum der Ingolstädter Textilindustrie lag, soll schon bald ein neues Stadtviertel entstehen. Rund 3700 Menschen sollen dort einmal wohnen.

Von Luzia Grasser

Einst war das Areal im Norden Ingolstadts eines der industriellen Zentren der Stadt. Dort waren die königlichen Hauptlaboratorien angesiedelt, später die Despag, zuletzt fertigte der Herrenausstatter Bäumler hier seine Hosen und Hemden und jahrzehntelang baute Rieter in seinen Hallen Spinnereimaschinen. Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatten an der Friedrich-Ebert-Straße ihren Arbeitsplatz, nähten, schweißten oder tüftelten an neuen Erfindungen. Doch das ist lange her. Bäumler hat seine Produktion auf dem Gelände im Jahr 2001 eingestellt, Rieter folgte im Jahr 2018.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

