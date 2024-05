Rita Beck ist stellvertretende Betriebsratsvorsitzende im VW-Konzern

Die Audi-Betriebsrätin Rita Beck ist zur Vize-Vorsitzenden im VW-Konzernbetriebsrat gewählt worden. An der Spitze steht weiterhin Daniela Cavallo.

Die Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Audi im Werk Ingolstadt, Rita Beck, ist nun auch Vize-Vorsitzende im VW-Konzernbetriebsrat. Das Gremium, in dem die Arbeitnehmervertretungen des Konzerns in Deutschland marken- und gesellschaftsübergreifend zusammenarbeiten, wählte Beck einstimmig in diese Position. Vorsitzende des Konzernbetriebsrats ist die Wolfburger VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo.

Rita Beck ist bereits seit 1988 im Betriebsrat von Audi

Rita Beck erklärte: „Der gleichzeitige technologische und ökologische Umbruch der Automobilindustrie und die neuen chinesischen Wettbewerber auf dem Markt stellen für uns alle eine große Herausforderung dar. Mein Top-Thema ist aus diesen Gründen natürlich daran zu arbeiten, die Zukunft der Standorte und damit der Arbeitsplätze im VW-Konzernverbund langfristig zu sichern.“ Rita Beck ist auch Mitglied in den Aufsichtsräten der Audi AG, der Volkswagen AG und der Cariad SE. Beck engagiert sich bereits seit 1988 in der Arbeitnehmervertretung und der IG Metall bei Audi in Ingolstadt. Die gelernte Werkzeugmacherin ist Mitglied im Betriebsrat Ingolstadt und im geschäftsführenden Betriebsausschuss sowie im Gesamtbetriebsrat und im Wirtschaftsausschuss von Audi. (AZ)