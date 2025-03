Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Eine 53-jährige Ingolstädterin fuhr am Dienstag gegen 21.40 Uhr mit ihrem BMW auf der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt in Richtung Furtwänglerstraße. Hinter ihr fuhr ein 60-jähriger Ingolstädter mit seinem Roller. Die BMW-Fahrerin bog nach links in einen Parkplatz ab. Zeitgleich überholte der Rollerfahrer das Auto links, teilt die Polizei mit. Dadurch kam es beim Linksabbiegen zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Roller. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (AZ)

