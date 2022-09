Rollerfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Ein Autofahrer aus Ingolstadt hat am Sonntagabend einen Rollerfahrer übersehen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte der Rollerfahrer eine Vollbremsung.

Ein leicht verletzter Rollerfahrer und geringer Sachschaden von rund 300 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, in Ingolstadt. Ein 57-jähriger Ingolstädter fuhr mit seinem Auto von einem Grundstück der Rossinistraße in die Fahrbahn ein. Das teilte die Polizei mit. Da der Mann zwischen rechts am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen durchfahren musste, war für ihn selbst und für ankommende Verkehrsteilnehmer die Sicht verdeckt. Aus diesem Grund erkannte der Autofahrer ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Kleinkraftrad zu spät. Er stoppte sein Fahrzeug, das sich bereits zum Teil auf der Hauptfahrbahn befand.

Verkehrsunfall in Ingolstadt: Rollerfahrer muss in Ambulanz

Der 49-jährige Rollerfahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei rutschte das Zweirad seitlich weg, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Ingolstädter leichtere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn daraufhin in eine Ambulanz. Zu einem Kontakt mit dem Auto des Unfallverursachers kam es laut Polizeibericht nicht. (AZ)