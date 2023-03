Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht: 26.000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin aus Gaimersheim ist bei Rot weitergefahren und mit dem Auto eines Ingolstädters kollidiert. Sie hatten Glück, doch der Schaden ist groß.

In der Münchener Straße in Ingolstadt ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Eine 49-Jährige aus Gaimersheim fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Münchener Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Hinterangerstraße missachtete sie das für sie geltende Rotlicht und fuhr geradeaus weiter auf der Münchener Straße. Hierbei kollidierte sie mit dem Autos eines 30-jährigen Ingolstädters, der zu diesem Zeitpunkt von der Hinterangerstraße auf die Münchener Straße einbog.

Durch die Wucht des Anstoßes wurde das Fahrzeug des 30-Jährigen geradeaus abgewiesen und stieß auf der gegenüberliegenden Seite des Einmündungsbereichs gegen eine Schranke des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes.

Alle Beteiligten blieben unverletzt, beide Fahrzeuge wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und mittels Abschleppdienst geborgen werden mussten. Wie die Polizei berichtet, entstand Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. (AZ)