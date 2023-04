"Rote Karte" für Schrotträder in Ingolstadt

Sie stehen monatelang an ein und derselben Stelle und gehören offenbar niemandem. Die Stadt Ingolstadt verteilt nun "Rote Karten" an diese Schrotträder.

Seit Montag markieren die Kommunalbetriebe in Ingolstadt Fahrräder, die in öffentlichen Radständern parken und offensichtlich nicht genutzt werden. Stehen diese Räder nach vier Wochen immer noch an derselben Stelle, werden sie eingesammelt. Mit dieser Säuberungsaktion im Auftrag der Stadtverwaltung werden blockierte Stellplätze in der Altstadt, am Hauptbahnhof und am Nordbahnhof wieder frei verfügbar. Bereits im Frühjahr 2022 befreiten die Kommunalbetriebe über 200 Stellplätze von Schrotträdern.

Wer sein Schrottrad wieder haben möchte, kann sich an die Kommunalbetriebe Ingolstadt wenden

Falls ein Halter sein Rad wiederhaben möchte, kann er es innerhalb von sechs Monaten bei den Kommunalbetrieben abholen. In diesem Fall kann er sich bei den Kommunalbetrieben unter der Telefonnummer 0841/305-37 41 oder unter kuemmerer@in-kb.de melden. Anschließend werden alle Schrotträder fachgerecht entsorgt. (AZ)