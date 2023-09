Ruhiger Herbstfest-Auftakt aus Sicht der Polizei

Wenig zu tun hatte die Polizei am Auftakt-Wochenende des Ingolstädter Herbstfests. Lediglich um ein paar Rangeleien mussten sich die Beamten kümmern.

Aus Sicht der Ingolstädter Polizei verlief der Auftakt des Ingolstädter Herbstfestes erfreulich ruhig. Am Freitagabend musste eine knapp 18-Jährige ärztlich behandelt werden, da sie bei einer freundschaftlichen Rangelei leicht verletzt wurde. Gegen ihren 18-jährigen Bekannten wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Am ZOB in Ingolstadt gab es einen Streit zwischen acht Volksfestbesuchern

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) kam es dann am Freitag gegen 23.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung von acht Personen, die offenbar zuvor auf dem Volksfest gefeiert hatten. Vier von ihnen wurden leicht verletzt. Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr gerieten ebenfalls nach einem Volksfestbesuch ein 48-Jähriger und eine 32-Jährige aneinander und beleidigten sich gegenseitig. "Insgesamt herrschte jedoch am vergangenen Wochenende eine ausgelassene, aber friedliche Stimmung", heißt es im Polizeibericht. (AZ)