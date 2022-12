Satellitentelefone und mobile Tankstellen: Ausrüstung für einen Blackout

Die Johanniter in Ingolstadt haben eifrig in den Katastrophenschutz investiert und können nun bei einem längeren Stromausfall Stadt und Bevölkerung unterstützen.

72 Stunden ohne Strom. Das ist das Blackout-Szenario, auf das sich der Katastrophenschutz in Deutschland derzeit vielerorts einstellt. Auch die Johanniter in Ingolstadt haben ihre Ausrüstung aufgestockt und dieses Jahr nach eigenen Angaben 200.000 Euro in den Katastrophenschutz investiert. Der Ortsverband der Hilfsorganisation unterstützt mit seiner Spezialausrüstung im Fall der Fälle auch die Stadt Ingolstadt, obgleich sich die Stadt und Feuerwehr auch eigenständig vorbereitet haben. Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll sieht Ingolstadt damit gut aufgestellt.

Die Überlegungen, sich für Katastrophen besser auszurüsten, seien schon vor dem Konflikt in der Ukraine geboren gewesen, erzählt Sven Müller, Ortsbeauftragter und Sachgebietsleiter für Bevölkerungsschutz des Regionalverbands Oberbayern der Johanniter. Begonnen hätten sie mit den verheerenden Überschwemmungen im Ahrtal im vergangenen Jahr. Nun wurde das Equipment gekauft und die Hilfsorganisation konnte ihre neuen Gerätschaften stolz präsentieren.

Die Ausrüstung der Johanniter gewährleistet die Kommunikation im Notfall

Darunter sind analoge Funkgeräte, Satellitentelefone, Starlink-Antennen, drei mobile Tankstellen für Benzin, Diesel und Adblue, ein Rollwagen mit Wassertanks, ein kleiner Rollwagen mit einem Stromaggregat von 13 Kilovoltampere und ein großer Stromwagen mit Lichtmast mit einer Leistung von 100 Kilovoltampere (kVA). Mit den Satellitentelefonen, die mit ihren langen Antennen an frühere Handys erinnern, können die Johanniter mit der Stadtverwaltung und der Feuerwehr in Kontakt treten, die ebenfalls über solche Geräte verfügen, wie Müller erklärt. Die Starlink-Antennen sichern die Internetversorgung. Sollte es zu einem Blackout kommen und der Strom ausfallen, funktionieren normale Telefone und Internetverbindungen nämlich nicht mehr. Auch Tankstellen und die Wasserversorgung fallen aus.

Sven Müller, Sachgebietsleiter Bevölkerungsschutz der Johanniter Regionalverband Oberbayern, (links) und Maximilian Springl, stellvertretender Ortsbeauftragter der Johanniter in Ingolstadt. Foto: Dorothee Pfaffel

Im Katastrophenfall könnte mit dem 100-kVA-Aggregat die Dienststelle der Johanniter in der Geisenfelder Straße samt Großküche betrieben werden. 40 Einsatzkräfte, die im Umgang mit der Katastrophenschutz-Ausrüstung trainiert sind, könnte der Ortsverband mobilisieren, sagt Müller. Ihre Angehörigen würden im Notfall aber ebenfalls mit einbezogen werden.

Den Johannitern war es wichtig, dass die Gerätschaften auch für herkömmliche Einsätze verwendet werden können. Außerdem kann das große Aggregat zum Beispiel ein Festival mit Strom versorgen, erzählt Müller.

Ingolstadt ist dankbar für Unterstützung der Johanniter bei einem Blackout

Mit der Ausrüstung leistet die Hilfsorganisation einen Beitrag zu den sogenannten Katastrophenschutz-Leuchttürmen der Stadt Ingolstadt. Dabei handelt es sich um Anlaufstellen für die Bevölkerung in Krisensituationen innerhalb des Stadtgebiets. Oberbürgermeisterin Deneke-Stoll zeigt sich dankbar und lobt das Engagement der Johanniter, das einen wichtigen Baustein für das Sicherheitskonzept der Stadt darstelle und der Verwaltung und den Menschen ein beruhigendes Gefühl gebe.

Müller: "Unser Ziel ist es, wie es im Bevölkerungsschutz so schön heißt, immer vor der Lage zu sein. Sprich, wir bereiten uns bestmöglich auf das Kommende vor, entwickeln uns stetig weiter und lernen aus Erfahrungen. So können wir schnell und zielgerichtet Hilfe leisten, Unterstützung bieten und einiges abfangen, was unerwartet auftritt."