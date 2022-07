Schädelprellung: Handfeste Auseinandersetzung auf Festival

Weil ein betrunkener junger Mann über den Zaun auf das Festivalgelände in Ingolstadt klettern wollte, kam es zu einem Streit mit einem Mann vom Sicherheitsdienst. Der endete für den 20-Jährigen im Krankenhaus.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Angstellen des Sicherheitspersonals und einem 20 Jahre jungen Mann kam es am frühen Samstagabend am Rande des „Mallorca Sommer Festivals“ in Ingolstadt.

Wie die Polizei meldet, wollte der 20-Jährige im angetrunkenen Zustand wiederholt über den Zaun des Festivalgeländes steigen. Als ein Angestellter des Sicherheitsdienstes den jungen Mann aufforderte, dies zu unterlassen, entwickelte sich zwischen den beiden eine zunächst verbale Auseinandersetzung.

Bei der Auseinandersetzung beim "Mallorca Sommer Festival" in Ingolstadt zog sich der 20-Jährige eine Schädelprellung zu

Im Verlauf des Streits soll der Security-Mitarbeiter den 20-Jährigen zu Boden gestoßen und danach einen Faustschlag verpasst haben. Der junge Mann aus dem Landkreis Deggendorf schlug mit dem Kopf gegen einen Randstein und zog sich dabei eine Schädelprellung zu. Der 20-Jährige wurde daraufhin mit dem BRK in das Klinikum Ingolstadt verbracht. Gegen den Sicherheitsdienstangestellten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)