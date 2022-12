Schätze aus der Unternehmensgeschichte der Audi AG

"Einblicke" heißt das neue Buch von Audi Tradition. Es lädt zu einer beeindruckenden Zeitreise durch mehr als 100 Jahre Automobilgeschichte ein.

Das automobile Archiv von Audi als Bildband: „Einblicke“ heißt das neue Buch von Audi Tradition, es ist im Delius Klasing Verlag erschienen und lädt zu einer beeindruckenden Zeitreise durch mehr als ein Jahrhundert Automobilgeschichte ein. Der Berliner Fotograf Stefan Warter hat für die Publikation mehrere Tage in den Depots verbracht, in denen die historische Fahrzeugsammlung der AUDI AG untergebracht ist. Dabei sind mehr als 360 Bilder entstanden, die Audi-Historiker Ralf Friese kommentiert.

Audi hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Sammlung zur Produktgeschichte des Unternehmens angelegt. Dort finden sich neben Serienmodellen auch Einzelstücke: Prototypen, Versuchsfahrzeuge, nie realisierte Studien. Hinzu kommen Automobile aus prominentem Vorbesitz, Film-Autos und Rennwagen. Dank der abwechslungsreichen Audi-Geschichte umfasst die historische Fahrzeugsammlung gleich mehrere Marken: neben Audi auch Auto Union, DKW, Horch, Wanderer und NSU.

Seit 15. Dezember präsentiert das Audi museum mobile in Ingolstadt einen repräsentativen Querschnitt der Unternehmensgeschichte

Seit dem 15. Dezember 2000 präsentiert das Audi museum mobile in Ingolstadt am Beispiel ausgesuchter Exponate einen repräsentativen Querschnitt der Unter­nehmensgeschichte. Darüber hinaus erinnert im Audi Forum Neckarsulm eine Dauerausstellung am Beispiel der von NSU und Audi produzierten Zwei- und Vierräder an die dortige Historie. Allerdings kann in beiden Ausstellungen – schon aus Platzgründen – nur ein Bruchteil der historischen Fahrzeugsammlung der AUDI AG gezeigt werden. Das neue Buch „Einblicke“ vermittelt einen Eindruck von dem, was sich in den nicht öffentlich zugänglichen Depots von Audi Tradition befindet.

Fotograf Stefan Warter und Audi-Historiker Ralf Friese stellen das opulent bebilderte Album aus der Edition Audi Tradition am Dienstag, 24. Januar 2023, im Ingolstädter Audi museum mobile und am Mittwoch, 25. Januar 2023, im Audi Forum Neckarsulm vor. Die Anmeldung für beide Veranstaltungen ist per E-Mail an museum.mobile@audi.de oder telefonisch unter 0841/89-91544 möglich. Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Anmeldeschluss ist am 16. Januar.

„Einblicke. Die Fahrzeugsammlung der AUDI AG“ ist im Buchhandel, im Museumsladen Ingolstadt, im Audi Forum Neckarsulm sowie im Audi Tradition Online-Shop unter www.audi.de/tradition-parts erhältlich. (AZ)