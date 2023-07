Schlägerei in Disco endet mit klaffender Platzwunde

Drei unbekannte Männer haben einen 43-Jährigen in einer Disco in Ingolstadt geschlagen. Davor hatte er bereits eine Glasflasche ins Gesicht bekommen.

Nachdem es gegen 4.45 Uhr in einer Diskothek in Ingolstadt zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehreren Männern gekommen war, wurde einem 43-jährigen Besucher mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt dadurch eine klaffende Platzwunde an der Oberlippe. Anschließend hätten drei bislang unbekannte Täter den 43 Jahre alten Mann gemeinsam geschlagen, berichtet die Polizei.

Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Geschädigte durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen wurden aufgenommen. (AZ)