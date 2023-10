Schlägerei in Ingolstadt: Mann beißt Polizist in die Wade

Zwei Ingolstädter geraten Samstagnacht aneinander. Als die Polizei die beiden trennen will, wehrt sich einer mit Händen, Füßen - und Zähnen.

Am Samstagnacht gegen 1.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in die Theresienstraße nach Ingolstadt gerufen. Vor Ort konnten die Beamten beobachten, wie ein 36-jähriger Ingolstädter einen 39-jährigen Mann in den Schwitzkasten nahm und diesen anschließend zu Boden brachte. Im Zuge dessen wurde der Angreifer wiederum von dem Mischlingshund des 39-jährigen Ingolstädters in die Wade gebissen.

Umgehend versuchten die eingesetzten Beamten, die beiden Kontrahenten zu trennen, heißt es im Polizeibericht. Dabei zeigte sich der 36-jährige spanische Staatsangehörige gegenüber den Polizisten derart uneinsichtig und aggressiv, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Das passierte jedoch nicht ohne Gegenwehr: Er trat ziellos um sich und biss einem Kollegen in die Wade. Der Polizist erlitt einen Bluterguss und eine leichte Hautabschürfung.

Der offenbar stark alkoholisierte Spanier musste die restliche Nacht in einer Haftzelle verbringen. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch gegen seinen 39-Jähriger ukrainischer Widersacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)