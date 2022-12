Schlag mit der Metallstange: 28-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in einer Asylunterkunft in Ingolstadt gekommen. Jetzt ermittelt die Kripo wegen einer versuchten Tötung.

Zwei afghanische Landsmänner im Alter von 27 und 28 Jahren sind am Donnerstagnachmittag in einer Asylunterkunft in Ingolstadt in Streit geraten. Laut Polizei griff der 28-Jährige im weiteren Verlauf zu einer Metallstange und verletzte damit seinen Kontrahenten schwer am Kopf. Durch den Schlag erlitt dieser eine Platzwunde und kam deshalb ins Krankenhaus.

Der 28-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft

Der 28-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Inzwischen sitzt er wegen des Verdachts der versuchten Tötung in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt dauern an. (AZ)