Schlagloch auf der A9: Zufahrt derzeit noch eingeschränkt

Auf Höhe der Ausfahrt Ingolstadt-Nord musste die Autobahnmeisterei am Freitag ein Schlagloch reparieren. Die Arbeiten werden erst im Laufe des Montag abgeschlossen.

In der Fahrbahn auf der A9 bei der Anschlussstelle Ingolstadt-Nord hat sich ein etwa 1 mal 1,50 Meter großes Schlagloch aufgetan. Durch aufgewirbelte Steine entstand ein Schaden an mehreren Fahrzeugen in Höhe von über 10.000 Euro.

Die Autobahnmeisterei hat das Schlagloch am Freitag so gut es ging geschlossen, wobei das schlechte Wetter die Arbeiten nicht gerade einfach machte, wie die Polizei mitteilte. Dafür musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Nürnberg für rund vier Stunden gesperrt werden.

Erst im Laufe des Montag können die Arbeiten abgeschlossen werden. Bis dahin ist die Stelle gesperrt, was das Einfädeln auf die A9 aus dem Stadtgebiet kommend etwas erschwert. (nr)