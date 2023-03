Schockanruf: Polizei fasst Verdächtigen auf frischer Tat

In Hitzhofen wird eine Frau Opfer eines Schockanrufs. In Ingolstadt hingegen hilft ein 67-Jähriger mit, dass ein Verdächtiger festgenommen werden kann.

Am Mittwoch hat es im Raum Ingolstadt erneut zahlreiche Schockanrufe gegeben. In einem Fall fiel eine Frau auf die Betrüger herein, in einem anderen Fall hingegen kann die Polizei gute Nachrichten verkünden. Ein 67-Jähriger hat die Betrugsmasche durchschaut und der Polizei geholfen, einen Verdächtigen festzunehmen.

Die Renterin aus Hitzhofen übergab nach dem Schockanruf einen hohen Geldbetrag

Am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr hat das Festnetztelefon bei einer Rentnerin in Hitzhofen geklingelt. Am anderen Ende war ein Unbekannter, der sich als Verwandter ausgegeben hat. Er schilderte eine von Betrügern oft verwendete Lügengeschichte: Angeblich hätte der Sohn der Rentnerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch Zahlung eines hohen Bargeldbetrages dem Gefängnis entgehen. In dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen, übergab die Frau an ihrer Haustür gegen 15 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an eine bislang unbekannte Abholerin. Die Täterin war etwa 30 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und hatte dunkle Haut. Sie trug eine Brille und war mit einer dunklen Winterjacke und Handschuhen bekleidet. Zeugen, die während dieser Zeit Beobachtungen im Bereich Lilienstraße, Nelkenweg, Rosenweg und Gartenstraße gemacht haben, sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen. Türspion, vorgelegte Türsperre und Sprechanlage benutzen, notfalls durch geschlossene Türe sprechen. Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Bei Gefahren an der Wohnungstüre durch falsche Handwerker, falsche Polizisten oder falsche Hilfesuchende: Dienstausweis verlangen. Gegebenenfalls Rückruf bei Behörde/Handwerksbetrieb/Hausverwaltung/Notruf ankündigen und notfalls durchführen. Besucher vor der Türe warten lassen. Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Bei Schockanrufen misstrauisch werden; im Zweifel auflegen. Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen. Wenn die Person nicht erreichbar ist, selbst den Notruf 110 wählen oder die örtliche Polizei anrufen. Nicht unter Druck setzen lassen; auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint.

Bei Gefahren am Telefon durch Schockanrufe (Vorgaukeln schwerer Verkehrsunfälle, Enkeltrick, falscher Polizist), falsche Gewinnmitteilungen oder Geldversprechen: Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen. Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt. Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten (Adresse, Konto- oder Kreditkartennummer etc.) preisgeben. Niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen übergeben. (zm)



Weniger Glück hatte ein mutmaßlicher Betrüger in Ingolstadt. Auch dort hatte ein 67-Jähriger einen Anruf erhalten, bei dem ihm eine ähnliche Geschichte erzählt worden war. Allerdings schöpfte der Mann schnell Verdacht und verständigte über den Notruf die Polizei. Mit den Tätern vereinbarte er – mit dem Wissen und unter Anleitung der Polizei – eine angebliche Übergabe des Geldes. Gegen 17.30 Uhr konnte schließlich ein 26-jähriger Pole bei dem Versuch, das Geld abzuholen, festgenommen werden. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)