Schockanruf: Rentner aus Ingolstadt fällt auf Schwindel herein

Ein 70-Jähriger aus Ingolstadt übergab einem unbekannten Mann einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei sucht Zeugen, die die Geldübergabe gesehen haben.

In den vergangenen Tagen haben sich wieder mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Ingolstadt bei der Polizei gemeldet, um sogenannte Schockanrufe zu melden. Ein Rentner aus Ingolstadt fiel auf die Betrugsmasche herein und übergab einem Unbekannten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach Polizeiangaben erhielt der 70-Jährige am Donnerstag einen Anruf von einer Frau, die sich als seine Tochter ausgab. Diese hätte angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine Haftstrafe könne nur durch Zahlung einer hohen Bargeldsumme verhindert werden. Auch eine angebliche Polizeibeamtin und ein vermeintlicher Staatsanwalt sprachen im Anschluss mit dem Rentner, um der Geschichte Nachdruck zu verleihen.

Schockanruf in Ingolstadt: Gesucht wird Mann zwischen 25 und 30 Jahren

Eingeschüchtert und im festen Glauben daran, dass er seiner Tochter helfen würde, übergab der Senior einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen ihm unbekannten Mann. Zuvor wurde er längere Zeit von den Betrügern am Telefon gehalten und zur Übergabestelle in die Bittlmairstraße gelotst.

Als er sich nach der Übergabe zurück nach Hause begab und dort auf seine Tochter traf, flog der Schwindel auf.

Der bislang unbekannte Geldabholer ist männlich, etwa 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, von schlanker Statur und hat eine gebräunte Hautfarbe. Er trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose und führte einen Rucksack mit sich.

Die Geldübergabe fand in der Bittlmairstraße in Ingolstadt vor der Hausnummer 8 statt. Möglicherweise wurde diese durch einen männlichen Zeugen, gegebenenfalls durch einen Hausmeister, beobachtet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, vor allem den genannten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Diese Tipps gibt die Kripo bei der Betrugsmasche "Schockanruf"

Die Kriminalpolizei warnt ausdrücklich vor der perfiden Masche des Schockanrufs und gibt folgende Tipps: