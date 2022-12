Schockanrufer erbeutet von Ingolstädter hohe Geldsumme

Ein Betrüger ist in Ingolstadt mit einem Schockanruf erfolgreich. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Ingolstadt ist ein Mann Opfer eines Schockanrufs geworden. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwochnachmittag erhielt ein 57-jähriger Ingolstädter einen betrügerischen Anruf einer unbekannten Nummer und wurde dadurch letztendlich um einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Tipps bei Schockanrufen 1 / 6 Zurück Vorwärts Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahe stehenden Personen.

Der Gesprächspartner gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass der Bruder des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und anschließend geflüchtet sei. Zur Verhinderung einer Haftstrafe müsse der Ingolstädter für seinen Bruder eine Kaution hinterlegen. Der Mann willigte ein, sodass es in der Asamstraße in Ingolstadt zur Übergabe von Bargeld sowie verschiedener Münzen kam. Im Anschluss entfernte sich die bislang unbekannte weibliche Abholerin in unbekannte Richtung.

Die Dame war circa 25 Jahre alt, circa 155 cm groß, dünn und von südländischer Abstammung. Sie hatte einen dunkleren Teint, trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie ein Kopftuch. Zudem sprach sie kein Deutsch.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter 0841/9343-0 zu melden. (AZ)