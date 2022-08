Ingolstadt/Schrobenhausen

vor 32 Min.

Landgericht: Sechs Jahre Haft für Vergewaltiger

Plus Ein Mann hat eine Frau in Schrobenhausen sexuell missbraucht. Er gestand die Tat, dennoch war die Höhe des Strafmaßes in Ingolstadt nicht einfach zu bestimmen.

Von Dorothee Pfaffel

Unter Tränen entschuldigte sich der 28-Jährige am Mittwoch bei seinem nicht anwesenden Opfer. Er hätte im Vorfeld keine bösen Absichten gehabt und keine solchen Schäden hinterlassen wollen, übersetzte der Dolmetscher am Ingolstädter Landgericht für den Angeklagten. Der 28-Jährige hatte schon zum Prozessauftakt Mitte Juli gestanden, dass er eine 30-jährige Frau in der Nacht vom 18. auf den 19. September vergangenen Jahres in Schrobenhausen auf öffentlicher Straße vergewaltigt habe. Hinzu kam, dass eine DNA-Spur keine Zweifel an seiner Tat ließ. Insofern war der Schuldspruch am Mittwoch wenig überraschend. Unklar war allerdings, wie hoch die Freiheitsstrafe ausfallen würde. Denn inwieweit der Angeklagte Gewalt angewendet oder lediglich die Situation einer Frau, die sich nicht ausdrücklich wehrte, ausgenutzt hatte, darüber waren sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung bis zuletzt uneinig. Passten doch die Beschreibungen der Frau so gar nicht nicht zum Aussehen des Mannes auf der Anklagebank. Zudem soll Alkohol eine Rolle gespielt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen