Ingolstadt/Schrobenhausen

vor 19 Min.

Vergewaltigungsprozess: Wie eine DNA-Spur Licht ins Dunkel bringt

In Ingolstadt steht gerade ein Mann vor Gericht, dem vorgeworfen wird, im Herbst eine Frau in Schrobenhausen vergewaltigt zu haben.

Plus Vor dem Landgericht in Ingolstadt muss sich ein Mann verantworten, dem die Vergewaltigung einer Frau in Schrobenhausen vorgeworfen wird. Die DNA-Spuren sind ziemlich eindeutig.

Von Luzia Grasser

Das Landgericht in Ingolstadt versucht weiterhin, alle Details rund um eine Vergewaltigung in Schrobenhausen im September vergangenen Jahres zu klären. Eine heute 30-Jährige war damals nach einer Kneipentour von einem Unbekannten mitten in der Stadt in einer dunklen Gasse vergewaltigt worden. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann aus Afghanistan. Er soll die Tat begangen haben.

