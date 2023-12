Schüler flüchtet im Auto mit Tempo 180 vor Polizei

Ein 16-Jähriger hat sich mit der Polizei ein Autorennen von Ingolstadt nach Eichstätt geliefert. Mit ihm im Auto saßen zwei 15-jährige Mädchen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Ingolstadt wollte am Dienstag gegen 3 Uhr im Bereich Am Westpark ein Auto kontrollieren. Der Fahrer versuchte sich jedoch der Kontrolle zu entziehen. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometers floh der Fahrer. Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung auf. Die Flucht mit massiv überhöhter Geschwindigkeit führte über mehrere kleine Gemeinden im Landkreis Eichstätt und konnte durch die folgenden Streifen schließlich in der Ingolstädter Straße in Eichstätt beendet werden. Der Fahrer wurde durch die Beamten widerstandslos überwältigt. Es handelte sich um einen 16-jährigen Schüler aus Solnhofen, teilt die Polizei mit. Dieser hatte sich offensichtlich unbemerkt das Fahrzeug seiner Eltern ausgeliehen und damit eine Spritztour unternommen. Weiter befanden sich noch zwei 15-jährige Mädchen im Fahrzeug. Die drei Jugendlichen wurden zur Polizeiinspektion Eichstätt gebracht. Die Mädchen warteten dort auf die zwischenzeitlich verständigten Eltern. Der minderjährige Fahrer roch zudem verdächtig nach Cannabis und musste sich deshalb noch etwas länger gedulden. Bevor er seinen Eltern übergeben werden konnte, erfolgte bei ihm eine Blutentnahme. Wenig überraschend verfügte der Jugendliche über keine Fahrerlaubnis. Trotz der halsbrecherischen Flucht wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei. An einem Streifenfahrzeug entstand ein leichter Schaden. Auf den Jugendlichen kommen nun Anzeigen aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Fahren unter Drogeneinwirkung zu. (AZ)