Nach Brand in Ingolstädter Schule gibt es Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Ingolstadt setzt ihre Ermittlungen in der Lessingstraße fort und stößt auf erste Erkenntnisse.

Nachdem eine noch unbezogene Grundschule in Ingolstadt am Dienstagabend in Brand geraten ist, setzte die Kriminalpolizei Ingolstadt am Mittwochnachmittag die Ermittlungen zur Ursache vor Ort in der Lessingstraße fort. Darüber informierte die Polizei in einer Mitteilung. Es ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. So konnten beispielsweise bei Untersuchungen des Tatorts zwei Brandherde festgestellt werden. Der Brandort ist weiterhin sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

Grundschule in Ingolstadt brennt: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Zeuginnen und Zeugen, die am Tag des Brandes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)

