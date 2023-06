Schulen in Ingolstadt bereiten sich präventiv auf "Loverboys" vor

In Ingolstadt gibt es rund 130 Prostituierte. Die Zahl der unter 21-Jährigen steigt. Arbeiten sie freiwillig? Ein Projekt warnt vor einer Methode der Zwangsprostitution.

Maria ist 19 Jahre alt, als ihr Freund ihr in Rumänien eine wunderbare Zukunft verspricht. Eine glorreiche Zukunft zusammen in Deutschland. Sie dachte, sie würde hier für immer glücklich sein. Doch dann traf sie die Realität wie ein Schlag ins Gesicht. Denn ihr Freund wollte plötzlich, dass sie in München als Prostituierte arbeitet - um Geld für das schöne gemeinsame Leben zu verdienen. Zerplatzt war der Traum einer romantischen Liebesbeziehung. Maria hatte Glück, sie fand einen Weg raus aus der Prositution, mit Hilfe von Jadwiga, einer Fachberatungstelle, die in München und Nürnberg sitzt und bayernweit Hilfe bei Fällen von Menschenhandel leistet. Adina Schwartz ist Leiterin dieser Stelle und erzählt Marias Geschichte in Ingolstadt. Denn auch hier gibt es Prostituierte - unter anderem aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an der A9 - und Experten schätzen, dass kaum eine Frau freiwillig im ältesten Gewerbe der Welt arbeitet. Damit insbesondere Mädchen und junge Frauen nicht auf die sogenannte "Loverboy-Methode" hereinfallen, bietet Jadwiga präventive Informationsveranstaltungen und Workshops an. Noch dieses Schuljahr besuchen sie zwei Schulen in Ingolstadt.

Die Bayernweite Kampagne "Gemeinsam gegen Loverboys" ist im November 2022 gestartet. Ingolstadt hat sie von Anfang an unterstützt. Hintergrund der Kampagne ist, dass die Zahl der Minderjährigen, die Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung werden, in Deutschland seit Jahren zunimmt. Betroffen sind auch Kinder unter 14 Jahren. Ungefähr 20 Prozent der Jugendlichen wurden durch die "Loverboy-Methode" angeworben. Zwar seien die meisten Betroffenen Frauen und Mädchen, doch im Prinzip könne es jeden treffen - unabhängig von Geschlecht oder sozialer Herkunft, sagt Schwartz. Die Krux: Die Opfer werden oft nicht erkannt, denn der Schein eines normalen Lebens wird aufrechterhalten, erzählt Projektkoordinatorin Diana Sachon. Somit lässt sich auch schwer sagen, wie viele Betroffene es gibt. Fachstellen gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Umso wichtiger sei es, Präventionsarbeit zu leisten und ein Bewusstsein für diese Methode zu schaffen, findet Sachon.

Jadwiga: "Loverboy-Methode" ist eine Straftat

Die "Loverboy-Methode" sei eine schwere Menschenrechtsverletzung und Straftat, betont die Projektkoordinatorin. Die Kontaktaufnahme der Täter erfolgt vermehrt im Internet. Dann wird, wie im Fall von Maria, eine Liebesbeziehung vorgetäuscht. Die betroffenen Frauen werden manipuliert, isoliert und emotional abhängig gemacht. Häufig gaukeln die Täter Schulden vor oder wenden Gewalt an, um noch mehr Druck aufzubauen. Die Folgen dieser Art von Zwangsprostitution sind zahlreich und tiefgehend. Sie reichen von Traumatisierung und Depression über Suchtverhalten bis hin zum Verlust des Selbstwertgefühls und sozialer Kontakte. "Die Frauen kommen mit großen Versprechungen nach Deutschland und erst später merken sie, in welche Situation sie geraten sind", fasst Schwartz das Problem zusammen. Sie ist nicht nur Leiterin von Jadwiga, sondern auch selbst Beraterin. In dieser Funktion hat sie sich auch schon um Frauen gekümmert, die als Prostituierte in Ingolstadt gelandet sind. In der Regel leitet die Polizei ihnen den Kontakt zu den Frauen weiter, von denen sie wissen, dass sie zur Prostitution gezwungen werden.

Je nach Fall arbeiten Polizei und Beratungsstelle dann beim Schutz der Person zusammen oder helfen bei der Rückkehr ins Heimatland. Wie die Ingolstädter Polizei erklärt, sei die Freiwilligkeit bei der Sexarbeit meist schwierig einzuschätzen. Das zuständige Dezernat führe zwar regelmäßig unangekündigte Kontrollen im Rotlichtmilieu in Ingolstadt durch. Doch da sei meist alles in Ordnung und die Frauen würden nicht klagen. Und dann könnten die Beamten auch nichts unternehmen. Die Betreiber der Erotikbetriebe in Ingolstadt würden sich im Großen und Ganzen an die Gesetze halten, so die Aussage der Polizei. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat allerdings in einer deutschlandweiten Studie herausgefunden, dass 41 Prozent der Sexarbeiterinnen in Deutschland bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben, ebenso viele konsumieren Drogen. 25 Prozent haben Selbstmordgedanken.

In Ingolstadt gibt es 15 Erotikbetriebe

Angemeldete Erotikbetriebe gibt es in Ingolstadt 15, davon sind elf Laufhäuser, außerdem ist zum Beispiel ein Massagesalon und ein Saunaclub darunter. Die meisten dieser Häuser befinden sich im Gewerbegebiet Manchinger Straße. Der einstige Straßenstrich mit Wohnmobilen oder Campinganhängern in der Ferdinand-Braun-Straße, ehemals Bruhnstraße und auch "Flitscherl-Allee" genannt, existiert seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Zahlen und Datenlage werden vom städtischen Ordnungs- und Gewerbeamt sowie vom Gesundheitsamt erfasst, wo die Frauen untersucht und beraten werden, bevor sie ihre Arbeitserlaubnis bekommen. Diese Beratungsstelle am Ingolstädter Gesundheitsamt ist derzeit allerdings nicht besetzt, sagt Barbara Deimel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt. Die Behörden gehen von etwa 130 Prostituierten in Ingolstadt aus, angemeldet sind 117 (Stand Dezember 2022).

Die Zahl der unter 21-Jährigen habe in Ingolstadt im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent zugenommen, berichtet Deimel. 59 Prozent der Sexarbeiterinnen sind rumänischer Herkunft, 42 Rumäninnen sind weniger als 21 Jahre alt. Fünf bis sieben Prozent der Prostituierten sind deutsch, ungarisch, bulgarisch oder thailändisch. Schulen, Kommunen und Jugendhilfeeinrichtungen, die Interesse an der Kampagne haben, können sich mit Jadwiga in Verbindung setzen. Ansprechpartnerin ist Diana Sachon (Telefon: 089/38534456, E-Mail: diana.sachon@jadwiga-online.de). Gleichstellungsbeauftragte Deimel hofft auf große Beteiligung, denn: "Es geht nicht nur um Mädchen und Frauen, die aus anderen Ländern nach Deutschland verschleppt werden. Die Täter suchen ihre Opfer auch in ganz normalen Familien."