Schulunfälle leicht gestiegen

Laut Polizeiinspektion Ingolstadt sind Verkehrsunfälle mit Kindern auf dem Schulweg gestiegen. Die Polizei gibt Tipps, was Eltern zum Schutz der Kinder tun können.

Trotz leicht sinkender Unfallzahlen mit Fahrrädern im Stadtgebiet Ingolstadt sind die Unfälle mit Kindern auf dem Schulweg im ersten Halbjahr 2023 von sieben auf neun Verkehrsunfälle angestiegen. Obwohl keine schweren Verletzungen zu verzeichnen sind, möchte die Polizeiinspektion Ingolstadt einen weiteren Anstieg der Unfallzahlen verhindern und weist auf einige Punkte hin, die Kindern helfen, den Schulweg sicher zu bewältigen.

"Rechtzeitig mit dem Schulwegtraining beginnen", rät Christian Petz, der Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Ingolstadt. "Der beste Zeitpunkt ist in den Ferien, bitte nicht warten, bis die Schule begonnen hat." Der Schulweg sollte mit den Kindern zusammen festgelegt werden, damit er akzeptiert wird und er sollte mehrmals geübt werden, fährt Petz fort. Die Straße sollte immer an den sichersten Stellen überquert werden, auch wenn hierbei ein kleiner Umweg in Kauf genommen werden muss. Petz: "Lassen Sie Kinder erst nach abgelegter Fahrradprüfung in der vierten Klasse mit dem Rad zur Schule fahren und achten Sie darauf, dass ein Fahrradhelm getragen wird. Achten Sie auf helle Kleidung und Reflektoren an den Schulranzen. Verhalten Sie sich stets verantwortungsbewusst, um Ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden. Dies gilt übrigens nicht nur für die Eltern, sondern für alle Verkehrsteilnehmer. Schützen Sie unsere Kinder auf den Schulwegen, indem Sie hier besonders aufmerksam und langsam fahren." (AZ)