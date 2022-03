Schwangere Ukrainerin bringt ihr Baby im Klinikum Ingolstadt zur Welt

Tagelang war die junge Frau auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. In Ingolstadt angekommen, setzten die Wehen ein.

Sie war tagelang auf der Flucht und hatte nichts bei sich außer das, was sie am Körper trug: Hochschwanger war Vasylyna aus der Ukraine geflohen. In Ingolstadt angekommen, setzen bei der Frau die Wehen ein. Im Klinikum Ingolstadt hat sie am vergangenen Dienstag schließlich einen gesunden kleinen Jungen zur Welt gebracht, wie das Krankenhaus auf seiner Facebook-Seite vermeldet.

Eine Hebammenschülerin aus Ingolstadt sammelte für das Baby und seine Mutter

Da die junge Mutter weder Babykleidung noch Zahnbürste oder Wechselklamotten hatte, beschloss Laura Sewald, Hebammenschülerin am Klinikum, kurzerhand, mit ihren Schwestern zusammenzulegen und für die Ukrainerin und ihr Baby eine Erstausstattung, Kleidung und Decken zu kaufen. Bei der Übersetzung half Erika Schwarz, die als Krankenschwester in der Geburtshilfe tätig ist und fließend russisch spricht. (nr)