Ohne Fahrschein Unterwegs: 41-Jähriger greift Kontrolleur an

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr wurde in Ingolstadt ein Mann in einem Linienbus durch einen Fahrkartenkontrolleur einer Kontrolle unterzogen, berichtet die Polizei. Der 41-Jährige konnte kein gültiges Ticket vorweisen und weigerte sich, seine Personalien anzugeben, weshalb er den Kontrolleur zur Polizeiinspektion Ingolstadt begleiten sollte. Am Zentralen Omnibusbahnhof wurde der Fahrgast immer aggressiver und schubste den Fahrkartenkontrolleur zu Boden, wobei dieser leicht verletzt wurde. Polizeibeamte der nahegelegenen Inspektion kamen dem Kontrolleur zu Hilfe und brachten den Mann zur Personalienfeststellung zur Dienststelle. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Leistungserschleichung und Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!