Schwere Attacke auf Ingolstadt-Fan überschattet Derbysieg des ERC

Nach einem Eishockeyspiel des ERC Ingolstadt wurde ein 27-Jähriger niedergestochen. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Nach dem Eishockeyspiel zwischen dem ERC Ingolstadt und den IceTigers Nürnberg am Freitagabend wurde ein Ingolstadt-Fan schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt die Kripo wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen Unbekannten.

Der Verletzte, ein 27-Jähriger aus Ingolstadt, wurde Zeugenaussagen zufolge gegen 22 Uhr auf dem südlichen Parkplatz der Saturn-Arena mit einer Stichwaffe angegriffen. Zuvor hatte er sich laut Polizeibericht verbal mit einem Unbekannten gestritten, aus dem Streit entwickelte sich dann eine körperliche Auseinandersetzung. Zeugen berichteten unserer Redaktion davon, dass der 27-Jährige mit einer stark blutenden Bauchwunde zurück in die Arena gelaufen war, um sich versorgen zu lassen.

Polizei: 27-jähriger Ingolstadt-Fan wurde notoperiert, sein Zustand ist inzwischen stabil

Er wurde zuerst von einem Notarzt behandelt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde er noch in der Nacht notoperiert. Laut Polizei befindet sich der Ingolstädter inzwischen in stabilem Zustand in intensivmedizinischer Behandlung.

Der Täter konnte unerkannt flüchten, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Direkt nach dem Vorfall sei eine Fahndung eingeleitet worden, dabei habe die Polizei auch einen Bus mit Fans der Gastmannschaft kontrolliert und die Personalien erhoben.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 0841/93430 in Verbindung zu setzen. (AZ)

