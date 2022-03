Schwerer Unfall in Ingolstadt: Lastwagen klemmt 17-Jährigen aus Raum Neuburg ein

Bei einem Unfall in Ingolstadt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Neuburg-Schrobenhausen schwerst verletzt. Er musste noch am Unfallort reanimiert werden.

Am Mittwochnachmittag hat sich in der Oskar-von-Miller-Straße in Ingolstadt, unweit der Audi AG, ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war gegen 14.20 Uhr ein 17-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Leichtkraftrad in östliche Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und rutschte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Dabei wurde der Jugendliche unter dem Sattelzug eingeklemmt.

Unfall in Ingolstadt: 17-jähriger Motorradfahrer aus Neuburg-Schrobenhausen schwerst verletzt

Kräfte der Feuerwehren Etting, Haunstadt, Werkfeuerwehr Audi AG und der Berufsfeuerwehr eilten sofort zu Hilfe. Die Werkfeuerwehr, die als Erstes vor Ort war, konnte den im vorderen Bereich des Lastwagens eingeklemmten Motorradfahrer mit einem Hebekissen schnell befreien. Laut Polizei wurde der 17-Jährige schwerst verletzt. Er musste noch am Unfallort reanimiert werden. Ein Krankenwagen brachte ihn schließlich ins Klinikum Ingolstadt.

Der Unfallort war über Stunden gesperrt. Unter anderem war ein Gutachter vor Ort. Der 44-jährige Lkw-Fahrer aus Bamberg blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock und musste betreut werden. (ands)