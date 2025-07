Kind läuft in Ingolstadt gegen Linienbus – sechs Jahre alter Junge wird noch vor Ort behandelt

Ein sechsjähriger Junge ist am Dienstagabend in Ingolstadt gegen einen Linienbus gelaufen und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt fuhr ein 25-jähriger Busfahrer gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Asamstraße in Richtung ‚Südliche Ringstraße‘.

Ingolstadt: Sechsjähriger Junge prallt gegen Linienbus und wird leicht verletzt

Kurz nach der Einmündung zur Schwäblstraße standen zwei Linienbusse auf der Gegenfahrbahn – hinter diesen lief der Sechsjährige aus Ingolstadt unvermittelt auf die Straße und stieß so gegen die linke Seite des vorbeifahrenden Linienbusses. Der leicht verletzte Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und konnte anschließend gemeinsam mit seiner Mutter den Heimweg antreten. (AZ)