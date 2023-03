Semesterstart an der TH Ingolstadt: 500 Erstsemester begrüßt

An der Technischen Hochschule Ingolstadt hat das Sommersemester begonnen. Auf welche besondere Art die Studierenden begrüßt wurden.

Ein gutes Omen zum Auftakt: Strahlender Sonnenschein empfing die Studierenden zum Start des Sommersemesters am Mittwoch an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Unter den rund 6900 Studierenden waren an diesem Tag auch 500 Erstsemester. Naturgemäß deutlich weniger als im Wintersemester 2022/23, als sich mit 2000 Erstsemestern so viele wie noch nie an der THI immatrikuliert hatten. Der Grund dafür: Zum Sommersemester starten nur einige wenige Studiengänge.

THI-Vizepräsident Professor Hans-Joachim Hof begrüßte die Neuankömmlinge, beziehungsweiße überließ er diese Aufgabe dem Programm ChatGPT, das mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zahlreiche knifflige Aufgaben lösen kann. Hof zeigte damit auf, wie hochaktuell die Themen sind, die an der THI gelehrt werden. Er ließ es sich aber von der KI nicht nehmen und fand noch eigene Worte, die er den jungen Leuten mit auf den Weg gab: „Wir leben in einer Zeit, in der es KI gibt, das wird sie alle betreffen. Begegnen Sie den Dingen, die wir hier anbieten, offen. Begegnen Sie dem Wandel.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch