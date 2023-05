Senioren übersehen andere Verkehrsteilnehmer

Als ein 73-jähriger Autofahrer in Ingolstadt abbiegen will, stößt er mit einer Radlerin zusammen. Kurz zuvor verursachte ein 85-Jähriger einen Unfall.

Gegen 16.20 Uhr am Dienstag fuhr ein 85-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto auf der Apianstraße und bog nach links in die Auenstraße ein. Hierbei übersah der Fahrer eine 70-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei.

Dabei stürzte die Frau zu Boden, verletzt sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde nicht beschädigt.

36-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Unfall in Ingolstadt

Ungefähr eine Stunde später war ein 73-jähriger Köschinger mit seinem Auto auf der Buchnerstraße in Richtung Manchinger Straße unterwegs und wollte in diese rechts einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 36-jährigen Ingolstädterin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Manchinger Straße in Richtung Saturnarena.

Beim Abbiegen des Autos stieß dieses mit der Radlerin zusammen. Deshalb stürzte die Frau von ihrem Rad und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (AZ)