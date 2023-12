Seniorin fällt in Ingolstadt vom Rad und stirbt

Eine 70-Jährige stürzt in Ingolstadt vom Rad. Der Notarzt versucht die Frau noch vergeblich zu reanimieren.

Ein Unglück hat sich am Donnerstagvormittag in der Heydeckstraße in Ingolstadt ereignet. Gegen 7.30 Uhr fuhrt eine 70-jährige Ingolstädterin mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang. An der Kreuzung zur östlichen Ringstraße stürzte die Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung von ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn.

Die Ingolstädterin starb noch an der Unfallstelle

Die Frau wurde umgehend an der Unfallstelle durch Ersthelfer versorgt. Der hinzugezogene Rettungsdienst und Notarzt leiteten aufgrund des kritischen Zustandes der verunglückten Radfahrerin Reanimationsmaßnahmen ein. Die 70-jährige Ingolstädterin starb trotz der eingeleiteten Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Durch die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme blieb der rechte Fahrstreifen der östlichen Ringstraße für etwa zwei Stunden gesperrt. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

Lesen Sie dazu auch