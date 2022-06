Sex: Männer stehen unter immer höherem Druck

Plus Wie verhüte ich als Mann – abseits von Kondomen – und wie gehe ich mit einer Trennung um? Ein Ingolstädter Therapeut und Sexualpädagoge gibt Tipps und räumt mit Mythen auf.

Von 13. bis 19 Juni ist „Internationale Männergesundheitswoche“. In diesem Rahmen hält Christian Zech zwei Online-Workshops ab: „Verhütung für den Mann“ und „Wissen rund um Trennung“. Er arbeitet seit vielen Jahren als Familientherapeut, Sexualpädagoge und Berater für Männerfragen bei Pro Familia in Ingolstadt und auch selbstständig. Herr Zech, worum geht es beim Thema Verhütung?