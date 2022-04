Sexuelle Belästigungen in Ingolstadt: Polizei sucht Unbekannten

Drei Frauen sind in den vergangenen Tagen in Ingolstadt von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In den vergangenen Apriltagen hat ein Unbekannter mehrere Frauen in Ingolstadt unsittlich berührt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann und bittet Zeugen, sich zu melden.

Bislang haben sich drei Frauen im Alter von 24,27 und 33 Jahren bei der Polizei gemeldet, die Opfer des Mannes geworden sind. Sie alle gaben eine fast identische Personenbeschreibung ab und schilderten auch einen ähnlichen Tatablauf. Demnach ist der Unbekannte 20 bis 30 Jahre alt, schlank und zierlich und er hat einen dunklen Teint. Er trug eine weiße FFP2-Maske und ein dunkles Joggingoutfit.

Die sexuellen Belästigungen ereigneten sich im Süden Ingolstadts

Die Taten ereigneten sich am 16. April gegen 22.55 Uhr an der Südlichen Ringstraße/ Münchner Straße (Unterführung Querspange), am 18. April, gegen 22.25 Uhr in der Maximilianstraße/ Mulzer Straße und am 19. April gegen 22.13 Uhr, in der Südlichen Ringstraße/ Brückenkopf (Unterführung Querspange). Beim Vorbeijoggen berührte er die Frauen dabei laut Polizei im Brust- und Gesäßbereich.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen, Wahrnehmungen gemacht haben, die mit den oben geschilderten Fällen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.