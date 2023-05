Ingolstadt

Shakespeares "Sommernachtstraum" bekommt in Ingolstadt einen neuen Anstrich

Plus Im Ingolstädter Stadttheater kommt ein Klassiker von Shakespeare auf die Bühne. "Ein Sommernachtstraum" entführt in eine Welt zwischen Wahn und Wirklichkeit.

Von Michael Heberling

Shakespeares "Sommernachtstraum", ein Theaterklassiker, den die meisten Dauerabonnenten als Freilicht-Tohuwabohu der Marke "Nummer Sicher" kennen: Liebeswahnsinnige Menschen und ebensolche Götter im wilden Wechselspiel zwischen Wahn und Wirklichkeit.

Regisseur Jochen Schölch hat jetzt am Stadttheater Ingolstadt eine Inszenierung auf die Bühne gebracht, die in jeder Hinsicht und im doppelten Sinn "hoch konzentriert" zu nennen ist: sinnig gekürzt der Text, der ohnehin stets sofort auf den Punkt kommenden Übersetzung von Frank Günther, reduziert bis zur Kenntlichkeit das Bühnenbild (Fabian Lüdicke), mehr als Schmuck und Beiwerk die vortrefflichen Kostüme (Andrea Fisser), wohldosiert der Einsatz von Licht, Ton und Musik. Und vor allem ein Ensemble in Topform, das nach allen Regeln der Kunst zuverlässig liefert.

