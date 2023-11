Sie ist das Ingolstädter Christkind 2023

Das diesjährige Christkind der Stadt Ingolstadt steht fest. Was Anita Werner ausmacht und wo sie anzutreffen ist.

Alle Jahre wieder lässt das Ingolstädter Christkindl in der Vorweihnachtszeit Kinderaugen leuchten. Dieses Jahr zieht die 24-jährige Anita Werner im weißen Kleid und Flügeln die Aufmerksamkeit der Innenstadt auf sich.

Mit Anita Werner fanden In-City und das Kulturamt ein Christkindl, wie es im Buche steht: sozial engagiert, ein bezauberndes Lächeln und ein strahlendes Wesen, heißt es in einer Pressemitteilung des IN-City-Teams.

Anita Werner arbeitet bei der Stadt Ingolstadt. Foto: Louis Hörner

"Für mich ist die Adventszeit und der Winter immer die schönste Zeit im ganzen Jahr. Die Familien rücken wieder näher zusammen und alle sind gut gelaunt in der Vorweihnachtszeit. Besonders freue ich mich, die Senioren zu besuchen, die keinen mehr haben, um ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können."

Wer mag, kann einen Auftritt des Ingolstädter Christkinds buchen

Auf die offene und stets positiv eingestellte Mitarbeiterin der Stadt Ingolstadt (Amt für Ausländerwesen und Migration) und begeisterte Reiterin, wartet ein umfangreiches Programm: Sie besucht örtliche Seniorenheime und Kindergärten und ist täglich um 17 Uhr auf der Bühne am Christkindlmarkt anzutreffen, um das Türchen des Adventskalenders zu öffnen. Am 16. Novemer wird Sie feierlich die Eisarena am Schloss eröffnen.

Das Ingolstädter Christkindl wird jeden Tag auf dem Christkindlmarkt sein. Foto: Louis Hörner

Wer einen Auftritt des Ingolstädter Christkindls wünscht, kann den IN-City e.V. kontaktieren, entweder telefonisch unter 0841-93 66 20 oder per E-Mail an buero@in-city.de. (AZ)