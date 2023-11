Ingolstadt

vor 17 Min.

Sieben Monate nach Eröffnung: Wo es in der Donautherme rund läuft – und wo nicht

Plus Ende März wurde die Donautherme in Ingolstadt wieder eröffnet. Noch hakt es technisch an ein paar Stellen, mit den Besucherzahlen sind die Betreiber zufrieden.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Viele hatten schon gar nicht mehr an eine Wiedereröffnung geglaubt: Seit Juni 2019 hatte das ehemalige Wonnemar in Ingolstadt geschlossen, im März 2023 war es dann doch eröffnet worden. Geplant war ursprünglich eine Sanierungszeit von einem halben Jahr, doch die Insolvenz des Betreibers, die Pandemie, Kostensteigerungen sowie zahlreiche Querelen in der Bauzeit haben schließlich dazu geführt, dass das Erlebnisbad fast vier Jahre geschlossen blieb. In der Zwischenzeit hat es nicht nur einen neuen Namen bekommen und heißt jetzt Donautherme, es hat auch einen anderen Besitzer.

Der Rutschenturm der Donautherm: Noch kann der "Body Racer" nicht genutzt werden, weil eine Pumpe fehlt. Foto: Luzia Grasser

Nach komplizierten Vertragsverhandlungen gehört es jetzt einer Tochter der Ingolstädter Stadtwerke. Vor sieben Monaten, bei der Wiedereröffnung, hatten die Verantwortlichen große Hoffnungen in das Bad gesetzt. Immerhin war der Thermenbereich komplett neu gestaltet worden. Zudem ist die Donautherme zwischen Erding mit seiner Therme und dem Palm Beach in Stein bei Nürnberg das einzige Erlebnisbad in der Region. Wie läuft es nun also zu Beginn des Winters?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen