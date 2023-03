Siegfried Schmidtner – vom Autoschrauber zum Audi-Werkleiter

Plus Audis Stammwerk in Ingolstadt hat seit Kurzem einen neuen Werkleiter, den 51-jährigen Siegfried Schmidtner. Wie er sich eingearbeitet hat und welche Ziele er anstrebt.

Der kernige Fünfzylinder-Sound eines Audi Coupé – das ist Siegfried Schmidtners erste bewusste Erinnerung im Zusammenhang mit der Ingolstädter Automarke. "Von diesem Geräusch bekomme ich heute noch Gänsehaut", sagt Schmidtner. Der Audi Coupé habe einem Mann aus der Nachbarschaft gehört. Er selbst sei damals Jugendlicher gewesen und habe von so einem Auto nur träumen können. Inzwischen ist der gebürtige Ingolstädter 51 Jahre alt. Möchte er ein bestimmtes Audi-Modell fahren, dürfte das kein Problem mehr sein. Denn seit drei Monaten ist Schmidtner neuer Leiter des Audi-Stammwerks in Ingolstadt.