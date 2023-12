Silvester: In Ingolstadt gibt's wieder kein Feuerwerk

Seit 2019 darf in der Innenstadt von Ingolstadt an Silvester kein Feuerwerk gezündet werden. Die Stadt will damit vor allen Dingen ihre historischen Gebäude schützen.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch heuer kein Silvesterfeuerwerk in der Ingolstädter Altstadt geben. Diese Regelung ist nicht neu, erstmals 2019 hatte der Stadtrat das Abbrennen von Silvesterraketen und an anderen Feuerwerkskörpern verboten. In erster Linie geht es dabei um den Schutz der historischen Gebäude, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Hinzu kommt, dass sich - je nach Wetterlage - bei der engen Bebauung der Innenstadt der Feinstaub viele Stunden in der Luft halten kann. Insbesondere bei kranken und älteren Personen kann das zu Atemwegsbeschwerden führen. Wie die Stadt mitteilt, werde in der Silvesternacht der zulässige Wert für Feinstaub um das 20-fache überschritten.

Feuergefahr: In der Ingolstädter Altstadt gibt es kein Feuerwerk an Silvester

Hinzu kommt, dass sich wegen der Dunstglocke ein potenzieller Brand in der Innenstadt nur schwer ausfindig machen lasse. Die Folge: Die Feuerwehr würde womöglich erst mit Verspätung zum Einsatzort kommen. Der Brandschutz war auch der ausschlaggebende Grund, weshalb sich der Stadtrat vor vier Jahren für ein Böllerverbot in der Altstadt entschieden hat. Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst werden das Verbot am 31. Dezember und 1. Januar überwachen und einzelne Kontrollen durchführen. Weiterhin appelliert die Stadt Ingolstadt, in der gesamten Stadt auf ein Silvesterfeuerwerk zu verzichten und das Geld statt für Böller lieber für soziale Zwecke auszugeben.

Wer dennoch nicht auf ein Feuerwerk verzichten möchte, der muss sich von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altenheimen fernhalten. Denn ihren deren Nähe gilt ein Feuerwerksverbot. (AZ)

