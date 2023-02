"Simply the Best" kommt ins Stadttheater Ingolstadt

Die Show "Simply the Best" gastiert im Ingolstädter Stadttheater. Für die Veranstaltung gibt es noch Restkarten.

Wenige Restkarten gibt es noch für die Show "Simply the Best – Die Tina Turner Story", die am Samstag, 25. Februar, in Ingolstadt gastiert. Die gefeierte Show um Rock-Legende Tina Turner mit Hauptdarstellerin Coco Fletcher geht erneut auf große Tournee. "Simply The Best – Die Tina Turner Story“ nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und zu den größten Hits einer der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit.

"Simply The Best" ist eine Hommage an die Ausnahmekünstlerin, die ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte geprägt hat, und bringt den einzigartigen Tina-Turner-Sound noch einmal live auf die Bühne. Die packende und emotionale musikalische Biografie wurde als "Best Musical Tribute Show" bei der Verleihung der Reel Awards Anfang 2020 in Las Vegas ausgezeichnet und schildert mit viel Livemusik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben von Tina Turner: von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von "James Bond 007 – Goldeneye" Mitte der 90er.

Tina Turner-Show "Simply the Best" kommt nach Ingolstadt

"Tina Turners Auftritte unterscheiden sich in erheblichem Maße von Auftritten anderer Künstler. Ich war schon immer von ihrer unglaublichen Energie und Bühnenpräsenz fasziniert", sagt Tina-Turner-Darstellerin Coco Fletcher. Coco gilt weltweit als eine der besten Doppelgängerinnen, weil sie dem Original sowohl optisch als auch mit ihrer Performance verblüffend nahekommt.

Der Kartenvorverkauf läuft bei allen bekannten Vorverkaufsstellen unter der Hotline: 01806/570055 (0,20 Euro/ Min., Mobilfunknetze max. 0,60 Euro/Min.), oder online unter www.cofo.de auf der Homepage des Veranstalters. Die Show beginnt im Festsaal in Ingolstadt um 20 Uhr. (AZ)