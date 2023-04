Skoda-Fahrer überholt Porsche und gefährdet Fußgänger in Innenstadt

Ein Skoda-Fahrer überholt einen Neuburger in seinem Porsche und gefährdet einen Fußgänger. Die Polizei sucht weitere Betroffene und Zeugen des Manövers.

Ein 35-jähriger Neuburger war am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinem Porsche in der Friedhofstraße in Ingolstadt in Richtung des Ingolstädter Kreuztores unterwegs. Hierbei wurde dieser von einem blauen Skoda überholt. Das Fahrzeug scherte laut Polizei unmittelbar vor dem Porschefahrer wieder ein und überholte anschließend zwei weitere Fahrzeuge.

Ingolstadt: Skoda überholt Porsche und gefährdet Fußgänger

Im Anschluss bog der Skoda nach rechts in die Jahnstraße ab und fuhr hierbei sehr knapp an einem Fußgänger, welcher die Jahnstraße gerade queren wollte, vorbei. Hierbei habe der Fußgänger dem Skoda ausweichen müssen, um einen möglichen Kontakt mit dem Fahrzeug zu vermeiden.

Auf Grund des rücksichtslosen Fahrens des Skoda-Fahrers bittet die Polizei, dass sich die beiden Autofahrer, die von diesem in der Friedhofstraße überholte wurden, sowie mögliche weitere Zeugen des Vorfalls bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 melden. (AZ)