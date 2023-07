Ingolstadt

vor 34 Min.

So entwickelt sich der ÖPNV im Raum Ingolstadt

Der ÖPNV in der Region wird gestärkt. Dazu gehören mehr Linien und engere Taktungen, aber auch die Digitalisierung.

Plus Ingolstadt und die Landkreise investieren in schnellere Taktungen, neue Linien und Rufbusse. In Zukunft können Fahrgäste die aktuelle Auslastung digital abrufen.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Ingolstadt und die Region 10 gestalten derzeit den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor Ort neu. Dabei hilft das Förderprojekt "NewMIND" des Verkehrsverbunds Großraum Ingolstadt (VGI). Zu diesem auf drei Jahre angelegten Projekt präsentierte VGI-Vorstand Robert Frank nun eine Halbzeitbilanz. Die Fahrgäste profitieren zum Beispiel von den neuen Rufbussen VGI-Flexi, Taktverdichtungen und neuen Linien. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen soll sich bald etwas ändern.

Die Abkürzung "NewMIND" steht für Mobilität, Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Hinter diesen Stichworten stehen ungefähr 50 Einzelmaßnahmen, die zum Ausbau und zur Qualitätsverbesserung im gesamten regionalen und städtischen ÖPNV beitragen sollen. So wurde in Ingolstadt zum Beispiel bereits die Linie 21 (Audi-Sportpark) auf den kürzeren 15-Minuten-Takt umgestellt. Und zwischen Mailing und dem Klinikum gilt nun der 10-Minuten-Takt (Linie 70). Außerdem wurden die Nachtlinien N1 bis N5 ausgebaut und im Ingolstädter Stadtgebiet zwischen 21 Uhr und 0.15 Uhr der 30-Minuten-Takt eingeführt. Die neue Schnellbuslinie X90 bietet eine Direktanbindung für den Interpark, die Stadtwerke, die Firma Continental, die Audi-Werke und zahlreiche weitere Unternehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen