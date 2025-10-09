So geht es mit der Gesundheitsversorgung in der Region weiter

Bis in die Nacht tagte der Ingolstädter Stadtrat am Mittwoch. Dabei ging es um nicht weniger als das Schicksal der insolventen Klinik Dr. Maul und die Medizinstrategie in der Region 10. Für die Maul-Klinik brachte die Sitzung schlechte Neuigkeiten: Stadt und Klinikum werden sie nicht übernehmen. Die gemeinsame Medizinstrategie hingegen, die das Klinikum Ingolstadt und die meisten Krankenhäuser in den Landkreisen der Region umfasst, wird weiterverfolgt, obwohl der Ingolstädter CSU-Kreisverband diesen längst gefassten Beschluss jüngst wieder ins Wanken gebracht hatte.

Ingolstadts Oberbürgermeister Michael Kern überbrachte die schlechten Nachrichten zuerst: Der Aufsichtsrat des Klinikums Ingolstadt und der Stadtrat hätten beschlossen, die begonnene Prüfung einer möglichen Übernahme der privaten Klinik Dr. Maul trotz „intensiver und sehr konstruktiver Gespräche“ mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter nicht fortzuführen. Kern begründete dies damit, dass die Voraussetzungen für eine wirtschaftlich tragfähige Integration derzeit aufgrund der Herausforderungen in der Krankenhauslandschaft nicht gegeben seien. Aufgrund der geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen könne die Klinik nicht als Betriebsteil des Klinikums fortgeführt werden, sondern müsste als eigenständiges Fachkrankenhaus betrieben werden. Dies sei dem Klinikum aber weder organisatorisch noch personell zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen möglich, so Kern.

Die Notfallversorgung am Klinikum Ingolstadt ist weiterhin sichergestellt

Die Klinik Dr. Maul ist neben dem Klinikum das einzige Krankenhaus in Ingolstadt. Sie ist spezialisiert auf die Fachrichtungen Chirurgie und Gynäkologie. Neben rund 140 Mitarbeitern sind dort 20 Kooperationsärzte tätig. In der Notaufnahme werden jährlich über 15.000 Patienten versorgt.

Sowohl der Oberbürgermeister als auch der Geschäftsführer des Klinikums Andreas Tiete betonten, dass das Klinikum Ingolstadt die ambulante Notfallversorgung und die stationäre Versorgung - unabhängig von einem Erwerb der Privatklinik - weiterhin auf hohem Niveau sicherstellen könne. Falls künftig erforderlich, werde das Klinikum in der Notaufnahme kurzfristig weitere Kapazitäten schaffen - zum einen, indem Räume neu strukturiert werden, zum anderen durch den Aufbau von medizinischem Personal. Sollten also durch die Insolvenz der Maul-Klinik mehr Menschen als bisher in die Notaufnahme des Klinikums kommen, könnte der Versorgungsbedarf durch gewisse Maßnahmen trotzdem gedeckt werden, erklärte Tiete. Zum Beispiel, indem Einzelzimmer, die medizinisch nicht notwendig sind, doppelt belegt werden. Wie Tiete verdeutlichte, werde jeder Patient, der sich am Klinikum vorstellt, behandelt, auch wenn die Notaufnahme bei der Leitstelle abgemeldet ist.

Die regionale Medizinstrategie für Ingolstadt und Umgebung wird fortgeführt

Die medizinische Versorgung geht nicht nur in Ingolstadt herausfordernden Zeiten entgegen, sondern überall. Deshalb hatte man schon vor längerer Zeit gemeinsam mit den kleineren Krankenhäusern der umliegenden Landkreise - das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, die Kliniken im Naturpark Altmühltal sowie die Ilmtalkliniken Pfaffenhofen und Mainburg - ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, eine Medizinstrategie für die gesamte Region 10 zu entwickeln. Das Gutachten sieht ein sogenanntes Speiche-Naben-Modell vor mit dem Klinikum Ingolstadt als Zentrum (Nabe), von dem Speichen zu den kleineren Krankenhäusern führen. Der Ingolstädter Kreisverband der CSU hatte diesen Ansatz zwischenzeitlich wieder in Frage gestellt, was auf Unverständnis bei den anderen Parteien stieß und zu einem Vertrauensverlust bei den beteiligten Landräten führte. Die CSU hatte kritisiert, dass das Klinikum in diesem Gutachten nur als Krankenhaus der Versorgungsstufe 2 geführt sei, was der derzeitigen Stufe entspricht, und nicht als sogenannter Maximalversorger - der Status, den man in Ingolstadt eigentlich längerfristig erreichen wollte.

Dementsprechend war das Gutachten und ob es fortgeführt wird, Thema der Sondersitzung. Nach einer längeren Diskussion zwischen den Stadträten einigte man sich dann aber doch wieder darauf - und sogar einstimmig -, das Gutachten weiterzuentwickeln, mit dem Klinikum als „Leuchtturm“ des Konzepts. Das bedeutet: Die Beraterfirma soll ergebnisoffen prüfen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern aussehen könnte, also in welcher Art von Verbund man sich am besten zusammenschließt. Von einer losen Kooperation bis hin zur Fusion zu einem einzigen Unternehmen sollen alle Möglichkeiten verglichen werden, um am Ende zur vorteilhaftesten Lösung zu gelangen. Dabei soll auch geprüft werden, inwieweit eine Kooperationsform mit der Maul-Klinik und dem Neuburger Ameos-Krankenhaus sinnvoll sein könnte. Diese beiden Häuser sind bislang nicht Teil des Nabe-Speichen-Modells.