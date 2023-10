So hat Ingolstadt gewählt: Grob holt für die CSU die meisten Stimmen

Alfred Grob von der CSU holt in Ingolstadt das Direktmandat und zieht in den Landtag ein. Doch die Stärke der AfD, besonders in einem Stadtteil, trübt seine Stimmung.

Kurzzeitig gingen am Sonntagabend im Alten Rathaus in Ingolstadt die Lichter aus - rechtzeitig zur ersten lokalen Hochrechnung war der Strom bei der städtischen Wahlveranstaltung dann aber wieder da. Und alle starrten auf einen der großen Bildschirme im historischen Sitzungsaal. Wie hatten die Kandidatinnen und Kandidaten für ihre verschiedenen Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten?

Nach den ersten Hochrechnungen zeigte der Bildschirm Zahlen, die sich später etwas relativierten. Alfred Grob ( CSU) konnte sich kurzzeitig über mehr als 40 Prozent freuen und zieht am Ende vorausichtlich mit einem Gesamtstimmenanteil von 35,9 Prozent (Erststimmen: 35,6 Prozent, Zweitstimmen: 36,3 Prozent) in den Landtag ein. Ein Ergebnis, das knapp - um 0,3 Prozentpunkte - unter dem von 2018 liegt und mit dem er zufrieden ist, wie er sagte. Mehr als 35 Prozent waren sein Ziel. Bedenklich fand er allerdings die Stärke der AfD, die in Ingolstadt wie im gesamten Freistaat im Vergleich zu 2018 zugelegt hat. In Ingolstadt erreichte Lukas Rehm 16,7 Prozent der Gesamtstimmen (Erststimmen: 16,5 Prozent, Zweitstimmen: 16,9 Prozent). Vor fünf Jahren schaffte es die Partei auf 12,9 Prozent. Den Erfolg der AfD bezeichnete Grob als "Wermutstropfen im Cocktail" und sagte: "Das ist ein klarer Auftrag, gute Sachpolitik zu betreiben, damit wir die Wähler, die enttäuscht sind, wieder zurückholen." Hochburg der AfD ist der Ingolstädter Nordwesten, wo sich die Partei - bei einer weit unterdurchscnittlichen Wahlbeteiligung von nur 40,5 Prozent - 30,4 Prozent der Stimmen sicherte.

Kandidaten und Medienvertreter verfolgten die ersten Hochrechnungen im Alten Rathaus in Ingolstadt. Foto: Dorothee Pfaffel

FDP holt in Ingolstadt überdurchschnittliche 4,7 Prozent der Stimmen

Hinter der AfD platzierten sich in Ingolstadt die Grünen mit Kandidat Merlin Nagel. Er holte 13,8 Prozent der Gesamtstimmen (Erststimmen: 13,3 Prozent, Zweitstimmen: 14,3 Prozent), was ein Minus von 2,8 Prozent verglichen mit 2018 darstellt. Die Freien Wähler, vertreten durch Markus Reichhart, überzeugten mit 12 Prozent Gesamtstimmenanteil (Erststimmen: 13,1 Prozent, Zweistimmen: 11 Prozent) deutlich mehr Menschen als vor fünf Jahren. Damals waren es nur 7,4 Prozent. Die SPD, für die Markus Rößler angetreten war, musste sich mit nur 8,7 Prozent der Gesamtstimmen (Erststimmen: 9,1 Prozent, Zweitstimen: 8,3 Prozent) in Ingolstadt auf dem fünften Platz einreihen. Schlechter schnitt nur noch die FDP ab, die wohl künftig nicht mehr im Landtag vertreten sein wird. Kandidat Jakob Schäuble fand klare Worte, insbesondere für das bayernweite Ergebnis seiner Partei: "Das ist ein klares Signal, dass uns der Wähler im Landtag nicht mehr sehen will. Wir müssen jetzt intern auf allen Ebenen aufarbeiten, woran es gelegen hat." Schäuble selbst schlug sich in Ingolstadt mit 4,7 Prozent Gesamtstimmenanteil (Erststimmen: 4,3 Prozent, Zweitstimmen: 5,1 Prozent) immerhin besser als seine Partei insgesamt.

Die Wahlbeteiligung betrug in Ingolstadt 63,6 Prozent inklusive Briefwähler. Bei den Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl, veröffentlicht von der Stadt Ingolstadt.