Ingolstadt

vor 16 Min.

So soll sich Ingolstadts Innenstadt entwickeln

Plus In Ingolstadt wird seit zwei Jahren an einem Innenstadtkonzept gearbeitet. Nun zieht der Wirtschaftsreferent eine erste Bilanz: Was ist umgesetzt und wo harkt es?

Von Dorothee Pfaffel

Vor zwei Jahren, im Juli 2021, hat der Ingolstädter Stadtrat ein Innenstadtkonzept verabschiedet, das in einem einjährigen Arbeits- und Beteiligungsprozess entstanden war. Darin enthalten sind 25 Einzelmaßnahmen. Nun hat Wirtschaftsreferent Georg Rosenfeld eine Zwischenbilanz gezogen, die zeigt, was davon bereits umgesetzt wurde und was nicht – und diese Bilanz fällt positiv aus.

Von den 25 Maßnahmen des Konzepts sind laut Rosenfeld 16 abgeschlossen, beispielweise die Professionalisierung des Standortmarketings, die Etablierung eines Leerstandmanagements und erst kürzlich das Urban Gardening. Acht weitere befinden sich in der Umsetzung, zum Beispiel die Aufwertung der Altstadtzugänge, Wasserspiele und sogenannte Reallabore. Am Donnerstag startet ein 14-tägiges Reallabor an der Schleifmühle, in dem gestestet wird, wie sich ein verkehrsberuhigter Schleifmühlplatz unter anderem auf die Aufenthaltsqualität, aber auch auf die Parkplatzsituation auswirkt. Denn dann dürfen dort keine Autos mehr auf den öffentlichen Parkplätzen stehen. Die Fläche soll stattdessen zum Spielen, für Sonderaktionen und zum Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden.

