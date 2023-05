So verlief die Freinacht in Ingolstadt

Die Nacht von 30. April auf 1. Mai ist die sogenannte Freinacht. Dann hat die Polizei traditionell viel zu tun. Wie es heuer war.

Von der Freinacht 2023 zieht das Polizeipräsidium Oberbayern Nord insgesamt eine positive Bilanz. Das Einsatzaufkommen der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht erhöht, verlief aus polizeilicher Sicht jedoch trotzdem relativ ruhig. So teilt es das Präsidium mit.

Freinacht in Ingolstadt: Polizei meldet 176 Einsätze

In der Vergangenheit kam es in der Freinacht teilweise zu einer Häufung von zum Beispiel Ruhestörungen, Sachbeschädigungen an Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahrzeugen und öffentlichen Einrichtungen. Vereinzelt kam es auch zu Körperverletzungen. Heuer verzeichnete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt bis in den frühen Morgen des Montags rund 176 Einsätze mit Bezug zur Freinacht. Ein örtlicher Schwerpunkt lasse sich hier nicht erkennen, heißt es im Polizeibericht. Es wurden unter anderem 38 Ruhestörungen, 13 Sachbeschädigungen sowie acht Körperverletzungsdelikte in diesem Zusammenhang gemeldet. (AZ)