So viel Leid erlebte eine Ingolstädterin im KZ

Ilona Roché erzählt die Geschichte ihrer Mutter Gertrud, die als junges Mädchen ins Konzentrationslager kam. Es ist auch eine Geschichte über Diskriminierung.

Die Geschichten, die Gertrud Roché ihrer Tochter Ilona einst erzählt hat, sind Geschichten, die eine Tochter kaum ertragen kann. Denn es sind Geschichten, in denen die Mutter, damals selbst noch ein Kind, unendlich leidet. Gertrud Roché kam als 14-jähriges Mädchen ins Konzentrationslager (KZ) Auschwitz, weil ihre Familie den Sinti und Roma angehörte. Sie überlebte, starb erst im Alter von 92 Jahren im April 2021 in Ingolstadt. Ein Porträt von ihr aus dem Jahr 2011 hängt in der Ausstellung „KZ überlebt“ von Stefan Hanke, die noch bis 27. März im Ingolstädter Stadtmuseum zu sehen ist. Tochter Ilona Roché erzählt, was sich hinter dem Foto ihrer Mutter verbirgt.

Ursprünglich stammt Gertrud Roché aus Oberschlesien

Gertrud Roché wurde am 15. Januar 1929 in Oberschlesien, dem heutigen Polen, geboren. Sie hatte fünf Brüder und drei Schwestern. Die Kinder lebten mit ihren Eltern Karl Lauenburger und Anna Arwey in Oppeln. Mitte der 1930er Jahre habe die Familie schon gespürt, „dass sich etwas zusammenbraut“, sagt Ilona Roché. Dennoch sei sich der Vater sicher gewesen, ihnen würde nichts passieren, er hatte schließlich im Ersten Weltkrieg gedient, war Patriot. Doch da sollte er sich täuschen.

Gertrud Roché 2008 auf dem Weg ins Konzentrationslagers Auschwitz – zum ersten Mal nach der Inhaftierung. Foto: Roché

1936 kam die Geheime Staatspolizei des NS-Regimes, kurz Gestapo, und nahm den Vater mit, er wurde im Konzentrationslager Dachau inhaftiert, das er mit aufbauen musste. Die Mutter flüchtete mit ihren Kindern in die Wälder, um sich dort zu verstecken. Aber umsonst: Die Gestapo entdeckte sie. Gertrud, die damals noch ihren Mädchennamen Lauenburger trug, wurde mit ihren drei Schwestern ins Kinderheim Klosterbrück zwangseingewiesen, wo sie die Mittelschule besuchte. Die Brüder mussten nach Oberglogau. Zwar durfte Gertrud am Unterricht teilnehmen, doch die Kinder mussten auch arbeiten: zum Beispiel den Boden schrubben oder die Kühe hüten – barfuß, „ohne Schuhe und ohne Socken“, erzählt Ilona Roché.

1943 kam die Ingolstädterin ins KZ Auschwitz

Und dann, am 16. Dezember 1942, geschah etwas, was das Schicksal vieler Sinti und Roma besiegelte: der Auschwitz-Erlass. Damit wurde die Deportation der im Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma – ungefähr 23.000 – in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau angeordnet, mit dem Ziel, diese Minderheit komplett auszurotten. Im Lagerabschnitt B II e richtete die Schutzstaffel (SS) ein „Zigeunerfamilienlager“ ein. Im März 1943 wurden auch Gertrud und ihre Schwestern dorthin gebracht, zu Fuß. Sie wurden kahl geschoren, in Lumpen gesteckt und mit einer Häftlingsnummer gebrandmarkt, der 1934. Immerhin trafen die Mädchen in Birkenau wieder auf ihre Mutter und ihre Brüder. Viel gemeinsame Zeit blieb ihnen jedoch nicht mehr.

In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden in Auschwitz-Birkenau rund 4300 Sinti und Roma in den Gaskammern ermordet, darunter auch Gertrud Rochés Mutter, ihre Tanten, Onkel und jüngeren Geschwister. „Sinti und Roma galten als Parasiten, die ausgemerzt werden müssen“, sagt Ilona Roché mit Schmerz in der Stimme. Dabei seien das „ganz normale Menschen“ gewesen, „bürgerlich“, „zivilisiert“, „keine Kriminellen“.

Eine KZ-Aufseherin war besonders grausam

Gertrud Roché wurde als arbeitsfähig eingestuft und knapp ein Jahr später ins Frauen-KZ Ravensbrück verlegt, von wo sie im Winter 1944 in das Außenlager Retzow-Rechlin kam. Dort gab es zwei besonders schreckliche Aufseherinnen. Eine davon hieß Margarete Rabe. „Meine Mutter hat immer gesagt: Die Rabe war ein Teufel“, erinnert sich Ilona Roché. Die Aufseherin habe die damals 15-jährige Gertrud Leichen schleppen und bewegungslos auf dem Appellplatz stehen lassen – mitten in der Nacht und bei Eiseskälte, im dünnen Häftlingskleid und mit Holzschuhen an den Füßen. Manchmal habe Rabe auch Hunde auf die Häftlinge gehetzt. „Das war so grausam. Einfach eine Katastrophe!“, findet die Tochter.

Von Ravensbrück brachte die SS Gertrud Roché ins Außenlager Hamburg-Langenhorn des KZ Neuengamme, wo sie bei der Rüstungsproduktion mithelfen musste. In einem anderen Außenlager des KZ Neuengamme, Hamburg-Sasel, wurde die gerade 16-Jährige dann für schwerste Zwangsarbeit eingesetzt, wobei sie schlimme gesundheitliche Schäden erlitt. Und dann hieß es plötzlich: Die Engländer kommen. Die Aufseher hatten Todesangst, tauschten mit den Häftlingen die Kleider, um nicht erkannt zu werden. Am 6. Mai 1945 wurde Gertrud Roché schließlich durch britische Truppen befreit. Verzweifelt suchte sie ihre Familie, 1946 waren die Überlebenden in Lübeck wieder vereint. Wenig später lernte sie ihren zukünftigen Ehemann kennen, den Frontsoldaten Josef Roche, mit dem sie fortan in Ingolstadt lebte.

Inhaftiert im Konzentrationslager: Bis zuletzt litt Gertrud Roché an Panikattacken

In einem Interview, einem Zeitzeugengespräch für das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, im Jahr 2009 wurde Gertrud Roché gefragt, ob sie verzeihen könne. Darauf antwortete sie: „Nein. Das war zu viel. Das kann man nie verzeihen, das hat man Tag und Nacht im Kopf.“ Bis an ihr Lebensende war die Ingolstädterin traumatisiert, litt unter Panikattacken und Depressionen.

„Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma ist in der jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte von Minderheit und Mehrheit ohne Beispiel“, macht Ilona Roché deutlich, die sich seit 2015 ehrenamtlich als Vorsitzende des Arbeitskreises Sinti und Roma in Ingolstadt engagiert. Trotzdem will sie niemandem Schuld zuweisen, wie sie sagt. Sie möchte aufklären. Denn ihrer Ansicht nach ist noch nicht genug bekannt, mit welchen Vorurteilen und Stigmatisierungen Sinti und Roma in der Vergangenheit – auch schon vor dem Nationalsozialismus – konfrontiert waren. Diese Vorurteile, die auf dem Problem einer einseitigen Quellenüberlieferung basierten, dienten als Rechtfertigung für Hass und Ausgrenzung, sagt Ilona Roché. Bis heute müssten Sinti und Roma Diskriminierung fürchten. Viele Menschen aus ihrer Familie und ihrem Bekanntenkreis würden sich deshalb nicht outen. „Das Zigeunerbild ist immer noch verklärt.“