So war die Premiere des Stücks "Spuren und Geister"

Plus Im Stadttheater Ingolstadt wurde mit "Spuren und Geister" die Spielzeit im Großen Haus eröffnet. Warum das Stück Zumutung und Geschenk zugleich ist.

Das Stadttheater Ingolstadt hat mit „Spuren und Geister“ unter der Regie von Intendant Knut Weber die Spielzeit im Großen Haus eröffnet. Die über vier Stunden dauernde zweiteilige Koproduktion mit dem Georgischen Kammerorchester unter der Leitung von Ariel Zuckermann setzt ein Ausrufezeichen.

„Dies ist kein Theaterstück“ heißt es zu Beginn einmal. Und man begreift nach und nach, dass es nicht um die Suche nach einer Gattungsbezeichnung geht, sondern um die Frage, wie über unser Leben zwischen Apokalypse und Hoffnung gesprochen werden kann.