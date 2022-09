So will Audi Energie einsparen

Das Unternehmen reduziert die Beleuchtung in Ingolstadt und Neckarsulm. Die vier Ringe und auch Werbeflächen bleiben bei Audi deshalb dunkel.

Audi setzt kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Energieeinsparung um. Darüber hat das Unternehmen nun die Belegschaft im hauseigenen Intranet informiert. Dort heißt es: Mehrere Teams arbeiten an weiteren Einsparpotenzialen. Alle Beschäftigten können aktiv mithelfen.

Seit Ende August prüfen Teams der Werksicherheit, des Gebäude- und des Energiemanagements an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm, welche Beleuchtungseinrichtungen die Werke reduziert betreiben oder sogar komplett ausschalten können. Seit dem 1. September leuchten deshalb beispielsweise bei Dunkelheit weder die vier Ringe noch die Werbeflächen an den Gebäuden. Auch bei den Fassaden heißt es „Licht aus“. Ausnahmen wird es beispielsweise aufgrund von Verkehrssicherungspflichten und Vorgaben aus der Arbeitsstättenrichtlinie weiterhin geben. Daher könne Audi nicht an und vor jedem Gebäude Lampen ausschalten, reduziert die Beleuchtung aber überall dort, wo es möglich ist, heißt es seitens des Unternehmens.

Energie sparen in Ingolstadt: Audi setzt Maßnahme der Bundesregierung um

Ein Grund für die Maßnahmen ist die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ der Bundesregierung. Sie regelt Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich und gilt vom 1. September 2022 bis zum 28. Februar 2023. Das Ziel: Politik, Unternehmen sowie Einzelpersonen tragen gemeinsam dazu bei, Energie zu sparen, und vermeiden so den Eintritt einer Notfallsituation im Winter. Gebäudebeleuchtungen ausschalten, ist nur eine von vielen Maßnahmen, die die Verordnung vorsieht. Diese Maßnahme lässt sich aber relativ rasch umsetzen.

Werbeanlagen dürfen laut der Verordnung in der Zeit zwischen 22 und 16 Uhr des Folgetages nicht beleuchtet werden. Audi trage eine gesellschaftliche Verantwortung und gehe daher über die festgelegten Zeiten hinaus, so das Unternehmen. Deshalb habe man beschlossen, ein Zeichen zu setzen und die nicht notwendige Beleuchtung bei Dunkelheit gar nicht erst einzuschalten. (AZ)